الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

35 ألفًا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى

صلاتا العشاء والتراويح
صلاتا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن 35 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة. 

وانتشرت قوات الاحتلال عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية تزامنًا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العمود في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة من القدس.

الفلسطينيين التراويح المسجد الأقصى الإحتلال الإسرائيلي القدس قوات الاحتلال

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