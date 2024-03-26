الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

التوأم حسن
التوأم حسن

دخل التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن في نوبة بكاء خلال النشيد الوطني لمنتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر المقام مساء اليوم على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى اول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجه فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

موعد مباراة تونس ونيوزيلاندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

حسام حسن ابراهيم حسن النشيد الوطنى نهائي كأس عاصمة تشكيل مصر

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