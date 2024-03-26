"حماس" تدعو الغرب للتوقف عن إسقاط المساعدات فى غزة: "مهينة وخطيرة وغير إنسانية"

دعت حركة حماس الدول الغربية إلى وقف إسقاط المساعدات جوا للمدنيين في غزة، محذرة من أن طريقة إيصال المساعدات الإنسانية "مهينة وخاطئة وغير مناسبة وغير مجدية".

ووفق شهود عيان فإن 12 شخصًا على الأقل غرقوا قبالة الساحل الشمالي لقطاع غزة الاثنين، بعد السباحة في محاولة لاستعادة الطرود التي أسقطتها دولة مجهولة في البحر.

وقف إنزال المساعدات بهذه الطريقة غير المجدية

وقالت حكومة حماس: نطالب بوقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة الهجومية والخاطئة وغير المناسبة وغير المجدية.

انتقدت حماس منذ البداية عمليات الإنزال الجوي، واصفة إياها بأنها عديمة الفائدة وليست الطريقة الأفضل لإيصال المساعدات. ودعوا يوم الثلاثاء إلى فتح المزيد من المعابر البرية "على الفور" للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الكبيرة.

ونفت إسرائيل مزاعم بأنها تحد من المساعدات المقدمة إلى غزة، وقالت وفق شبكة CNN في بيان سابق إن إسرائيل "تساعد وتشجع وتسهل" دخول المساعدات إلى القطاع. وعلى الرغم من ادعاءات إسرائيل، فقد حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من أن غزة تقترب من ذلك.