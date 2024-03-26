قطر: قرار مجلس الأمن لن يؤثر على محادثات إسرائيل وحماس

قالت قطر إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة له أي "تأثير سلبي" على المفاوضات العالية المخاطر بين إسرائيل وحماس.

ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فإن الممثلين الإسرائيليين لا يزالون يعقدون اجتماعات في الدوحة، وسط تكهنات بأن الوفد بأكمله قد انسحب، وفقًا لمتحدث باسم قطر، التي عملت كوسيط رئيسي في المحادثات.

تطور انسحاب أحد الفرق من المفاوضات في هذا الوقت

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، للصحفيين يوم الثلاثاء: “لم يكن لدينا أي تطور بشأن انسحاب أحد الفرق من المفاوضات في هذا الوقت”.

وقال الأنصاري إنه حتى الآن لم يلاحظ "أي تأثير سلبي" لقرار الأمم المتحدة على “المفاوضات الحالية”، وفق آمال بوقف إطلاق النار.

وأضاف أنصاري أن الوسطاء يعملون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل أو خلال شهر رمضان المبارك، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس حول مطالب معينة أخرت التوصل إلى اتفاق.

لافتا الى أن الفرصة المتاحة لوقف إطلاق النار قبل عطلة عيد الفطر، في الأسبوع الثاني من أبريل تغلق الآن، حيث لا يزال الخلاف قائما بين إسرائيل وحماس حول المطالب.