الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"علوم الفضاء"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبنية الأساسية المتاحة  فى إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والهندسية ورعاية المبتكرين، وتقديم الحلول الفنية والهندسية لتطوير الإنتاج المحلى فى قطاعات التصنيع المختلفة، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل فى المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية فى مختلف القطاعات.

وقع البروتوكول كلُ من اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور، مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وفى ذات السياق، وقع مدير الكلية الفنية العسكرية، والأستاذ الدكتور إسلام حمزة أبو المجد، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بروتوكول تعاون يهدف إلى تكامل الجهود العلمية والعملية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التكنولوجيا المتطورة وتطبيقات الإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك بإستغلال الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة فى كل جهة بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات البيئية وإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها فى خدمة المجتمع المصري.

حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، ومسئولى الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

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