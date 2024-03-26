"العدل" تنشر تقريرًا لأهم إنجازات الوزارة لعام 2023

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل، أهم مؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة، خلال عام 2023.

وتضمن المنشور، “أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تمثل رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، والتي تعمل على تنظيم أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة في ضوء الإمكانات المتاحة والمتوقعة".

وانطلاقا من تعزيز قيم الشفافية يطيب لنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لوزارة العدل لعام 2023 - والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام - ويتضمن موجزًا لأهم الإنجازات التي تحققت على مدار عام 2023 في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والمحاكم والجهات المعاونة بهدف تحقيق الغايات والأهداف التي اُنشئت الوزارة من أجلها وتسعى إلى تحقيقها، وذلك في اطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2023 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة ذات الصلة بوزارة العدل.