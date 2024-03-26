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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أندريه زكى وقيادات الكنيسة الإنجيلية يهنئون وزير الأوقاف بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة لتهنئته وقيادات وزارة الأوقاف بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الثلاثاء 26/ 3/ 2024م، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وخلال اللقاء رحب  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالقس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له، مقدرًا جهدهم في الحضور إلى مقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على بعض أوجه العظمة المعمارية والنقلة الحضارية الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الانتقال إلى العاصمة ليس انتقالًا مكانيًّا فحسب، ولكنه نقله نوعية عظيمة نحو المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة، وأطلعهم على جانب من سير العمل الإداري بالمبنى الجديد للأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدوا انبهارهم بسير العمل بهذه الطريقة الحديثة في الإدارة.

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وأكد وزير الأوقاف أننا نعيش أفضل فترة تاريخية في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لتحقيق معنى المواطنة وبصدق من الجميع، فالناس جميعًا على أرضية واحدة وعلى قدم المساواة أمام الوطن وقضاياه، وأننا نسعى بصدق نحو ترسيخ هذا المفهوم، مؤكدًا أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، وأننا نعمل معًا يدًا بيد لخدمة وطننا على أساس من الاحترام المتبادل، متمثلًا قول أمير الشعراء أحمد شوقي:
أَعَهِدتَنا وَالقِبطُ إِلّا أُمَّةٌ
لِلأَرضِ واحِدَةٌ تَرومُ مَراما
نُعلي تَعاليمَ المَسيحِ لِأَجلِهِم
وَيُوَقِّرونَ لِأَجلِنا الإِسلاما
الدينُ لِلدَيّانِ جَلَّ جَلالُهُ
لَو شاءَ رَبُّكَ وَحَّدَ الأَقواما

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وفي كلمته هنأ القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بشهر رمضان وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، واصفًا هذا الاجتماع بأنه محاورة صادقة بين نسيج مجتمعي واحد، لبناء مجتمع صلب متماسك، وليست مجرد معايدة، موجهًا تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ينقل مصر نقلة حضارية ووطنية عظيمة تبهر العالم.

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وأكد القس الدكتور أندريه زكي أننا في عصر المواطنة العملية على أرض الواقع، وننعم في بلدنا مصر بالعيش المستقر المطمئن، معربًا عن شكره لوزير الأوقاف على جهوده الوطنية البارزة، موجهًا له التحية على دوره المتميز في السلام المجتمعي بمصر، فهو صاحب رؤية وموقف، مشيدًا بالدور البارز لأئمة المساجد وواعظات الأوقاف المتميزات إلى جانب أشقائهم في الطائفة الإنجيلية في نشر ثقافة الوعي والحوار الصادق البناء.

وعن مؤتمر الكنيسة الإنجيلية القادم أكد القس الدكتور أندريه زكي أن المؤتمرات تدعم العيش المشترك، وأنه قد تم بالتنسيق مع د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحديد يوم الخامس من أغسطس 2024م لانطلاق المؤتمر القادم بعنوان: "من الحوار إلى العمل المجتمعي المشترك".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وزارة الأوقاف شهر رمضان

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