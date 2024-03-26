خالد نورالدين: المبادرة الوطنية تسهم فى تخفيض الأسعار بشكل عاجل

أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة الوطنية للقطاع الخاص ومنتسبي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية من شأنها تخفيض الأسعار في وقت قريب جدًا في إطار الإفراجات التي تحدث خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع تخفيض أسعار السلع إلى 20% حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج.

وأوضح خالد نورالدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اجتماع قيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع الحكومة يؤكد تكاتف القطاع الخاص من التجار والمصنعين للوقوف بجانب الدولة وخطوة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة للحد من آثار التضخم.

خالد نورالدين يشدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تخفيض الأسعار

وشدد خالد نورالدين، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تخفيض الأسعار وخاصة السلع الغذائية الأساسية في خطوة جيدة نحو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين والتضخم.

وأشار خالد نورالدين، إلى أن المبادرة تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.

كما أن المبادرة تأتي في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.