الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طلاب العمارة المستدامة بالجامعة اليابانية يصممون مجسمًا لقرية سياحية على الطراز النوبي

مجسم قرية سياحية
مجسم قرية سياحية على الطراز النوبي

صمم طلاب قسم العمارة المستدامة، بـالجامعة المصرية اليابانية، مجسمًا لقرية سياحية على الطراز النوبي، وذلك في إطار رؤية برنامج العمارة المستدامة في تنمية مهارات الطلاب اليدوية في البناء بخامات الفوم والإخراج بمواد أولية، بالإضافة لمعرفتهم لنواحي الاستدامة في العمارة المحلية.

وقال الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن تلك الأعمال والتصميمات تأتي فى اطار دعم الجامعة للإبداع والابتكار لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن برنامج  العمارة المستدامة يضع أولوية لتأهيل الطلاب وصقل خبراتهم فى  تصميم المباني وتخطيط المدن وتبني أسلوب يحترم البيئة، موضحًا أن البرنامج يستهدف إعداد جيل من الخريجين يمثلون اضافة لمجال العمران في مصر.

ولفت الدكتور حاتم محمود، مدير برنامج العمارة المستدامة، إلى أن طلاب الفرقة الأولى قاموا ببناء مجسم لقرية نوبية يتضمن أهم سمات العمارة في القرية النوبية، ومكون من 6 مناطق رئيسية هي:  مناطق الخدمات الثقافية والتجارية، ومطاعم نوبية  ومنطقة فندقية، وبيوت تقليدية، ومنطقة على النيل، مشيرًا إلى أن المشروع نال إعجاب المحكمين من خارج الجامعة.

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الجامعة المصرية اليابانية الطراز النوبي مجسم قرية سياحية العمارة المحلية قسم العمارة المستدامة

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