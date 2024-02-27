الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: يجب تأهيل الشباب للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية

الدكتور عمرو عدلي
الدكتور عمرو عدلي

ألقى الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعضو المجمع العلمي المصري محاضرة عن "دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الرخاء الاقتصادي في مصر" وذلك بدعوة من المجمع العلمي المصري.

أدار الجلسة كل من الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور الشرنوبي أستاذ علم الجغرافيا والأمين العام للمجمع العلمي المصري.

واستعرض الدكتور عمرو عدلي، خلال المحاضرة، السمات المشتركة للدول الصناعية ذات الناتج القومى المحلي المرتفع من ارتفاع معامل تنافسية الصناعة ونسبة قطاعات الأعمال ذات هامش الربح المرتفع في هذه الدول.


وأوضح أن المسؤوليات المنوطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تفوق المسئوليات المناظرة في الدول المتقدمة صناعيًا نظرًا لأن جزء كبير من عبء زيادة القيمة المضافة في الصناعات الوطنية المصرية يقع على عاتق مؤسسات الجامعات والمراكز البحثية فى ضوء تركز إمكانات البحوث والتطوير في هذه المؤسسات وليس في الجهات الصناعية كما هو الحال في دول متقدمة مثل اليابان والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن تباين التوقعات الديموغرافية بين مصر والدول الاوروبية على سبيل المثال يضع مسؤوليات إضافية للاستفادة من قوى الشباب البشرية عن طريق تأهيلهم للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية في ظل نقص حاد للقوى البشرية في مناطق متعددة من العالم وخاصة القارة الأوروبية.


وفي نهاية المحاضرة، عقدت جلسة حوارية قصيرة حيث أجاب عن عدد من أسئلة الحاضرين.

وكانت قد نظمت الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة "منتدى العلوم السنوي" في الإسكندرية بمشاركة  260 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الثانوية، ليكون منصة لتبادل المعرفة والتجارب في عالم العلوم والتكنولوجيا.

تميز بتقديم عروض تقديمية حول أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التعليم باليابان، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "Living with Robots"، والتي تسلط الضوء على تطورات مجال الروبوتات وتأثيرها على حياة الإنسان في المستقبل.

الجامعة المصرية اليابانية المجمع العلمي المصري الرخاء الاقتصادي الناتج القومى المحلى الجامعات والمراكز البحثية فرص العمل

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإسكان يفتتحان مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي

تفاصيل أماكن خدمات الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة بـ "صحة الإسكندرية"

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يشارك في المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة لبيب

قصتي مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة