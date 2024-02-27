رئيس الجامعة المصرية اليابانية: يجب تأهيل الشباب للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية

ألقى الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعضو المجمع العلمي المصري محاضرة عن "دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الرخاء الاقتصادي في مصر" وذلك بدعوة من المجمع العلمي المصري.

أدار الجلسة كل من الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور الشرنوبي أستاذ علم الجغرافيا والأمين العام للمجمع العلمي المصري.

واستعرض الدكتور عمرو عدلي، خلال المحاضرة، السمات المشتركة للدول الصناعية ذات الناتج القومى المحلي المرتفع من ارتفاع معامل تنافسية الصناعة ونسبة قطاعات الأعمال ذات هامش الربح المرتفع في هذه الدول.



وأوضح أن المسؤوليات المنوطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تفوق المسئوليات المناظرة في الدول المتقدمة صناعيًا نظرًا لأن جزء كبير من عبء زيادة القيمة المضافة في الصناعات الوطنية المصرية يقع على عاتق مؤسسات الجامعات والمراكز البحثية فى ضوء تركز إمكانات البحوث والتطوير في هذه المؤسسات وليس في الجهات الصناعية كما هو الحال في دول متقدمة مثل اليابان والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن تباين التوقعات الديموغرافية بين مصر والدول الاوروبية على سبيل المثال يضع مسؤوليات إضافية للاستفادة من قوى الشباب البشرية عن طريق تأهيلهم للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية في ظل نقص حاد للقوى البشرية في مناطق متعددة من العالم وخاصة القارة الأوروبية.



وفي نهاية المحاضرة، عقدت جلسة حوارية قصيرة حيث أجاب عن عدد من أسئلة الحاضرين.

وكانت قد نظمت الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة "منتدى العلوم السنوي" في الإسكندرية بمشاركة 260 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الثانوية، ليكون منصة لتبادل المعرفة والتجارب في عالم العلوم والتكنولوجيا.

تميز بتقديم عروض تقديمية حول أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التعليم باليابان، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "Living with Robots"، والتي تسلط الضوء على تطورات مجال الروبوتات وتأثيرها على حياة الإنسان في المستقبل.