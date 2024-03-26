الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

عبدالعظيم: تطوير شركات التجارة بقطاع الأعمال يسهم فى خفض الأسعار

المحاسب سيد عبدالعظيم
المحاسب سيد عبدالعظيم

قال المحاسب سيد عبدالعظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن تطوير شركات التجارة الداخلية في قطاع الأعمال سيعزز من المنافسة مع القطاع الخاص، ويسهم في ضبط الأسعار في السوق وخفضها.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على الشركات الاستمرار في الابتكار والتطوير المستمر للبقاء في المقدمة والتنافس بفاعلية في السوق المحلية، موضحا أنه يجب أن تكون الشركات مستعدة لتكييف أنفسها مع التغيرات في السوق واستخدام الفرص الجديدة للنمو والتوسع.

وأكد أنه بهذه الطرق والاستراتيجيات يمكن لقطاع الأعمال تحقيق نجاح مستدام في تطوير شركات التجارة الداخلية وتعزيز دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن القول إن تطوير  شركات التجارة الداخلية يعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في أي دولة. 

وبيّن أنه من خلال تبني استراتيجيات فعالة، مثل وضع خطط استراتيجية واضحة، وتطوير الموارد البشرية، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتحسين عمليات التسويق وجودة المنتجات، يمكن للشركات تحقيق نجاح مستدام في السوق المحلية.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يجب على الحكومات والجهات المعنية دعم وتشجيع الشركات المحلية من خلال إنشاء بيئة أعمال مواتية، وتوفير الدعم والتمويل، وتحفيز الابتكار والريادة، كما يجب أن تعمل الحكومات على تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسهيل عمليات التجارة الداخلية وتقليل التكاليف.

وتابع أنه بتطوير شركات التجارة الداخلية يمكن لشركات قطاع الأعمال العام زيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية، وتحسين جاذبيتها وتميزها عن منافسيها.

واختتم "عبدالعظيم" بأنه يمكن القول إن تطوير شركات التجارة الداخلية يعد عاملًا حيويًا لنجاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين التواصل مع العملاء.

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