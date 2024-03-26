عبد الباسط: تطوير شركات التجارة في قطاع الأعمال يسهم بضبط الأسعار

قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تطوير شركات التجارة الداخلية هو جزء أساسي من نجاح قطاع الأعمال في أي اقتصاد، موضحا أن التطوير سيسهم في ضبط الأسعار في الأسواق.

أضاف عبالباسط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحسين أداء الشركات المحلية وزيادة قدرتها على التنافسية في السوق المحلي، أمر حاسم للنمو الاقتصادي، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتطوير الشركة، تحدد الأهداف والرؤية والخطط الاستراتيجية للنمو والتوسع، ويجب على الشركات العمل على تحديد نقاط القوة والضعف لديها وتحليل الفرص والتهديدات التي تواجهها في السوق المحلي.

أوضح أنه يجب أن تركز الشركات على تطوير مواردها البشرية، حيث تعتبر الكوادر البشرية العاملة في الشركة العامل الأساسي لتحقيق النجاح. يجب توفير التدريب المناسب والتطوير المهني للموظفين، بالإضافة إلى تحفيزهم وتشجيعهم على تقديم أداء متميز.

أشار إلى أنه يجب على الشركات الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين عملياتها وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الإنتاج وإدارة المخزون وتحسين تجربة العملاء.

شدد عبدالباسط على أن الشركات عليها تحسين عمليات التسويق وبناء هوية قوية للشركة وتسويق منتجاتها بشكل فعال في السوق المحلي و يجب على الشركات فهم احتياجات الزبائن وتقديم منتجات وخدمات تلبي تلك الاحتياجات بشكل فعال، ويمكن استخدام استراتيجيات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئة أوسع من الجمهور وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

أوضح أنه يجب على الشركات الاهتمام بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها، يجب أن تسعى الشركات دائماً لتحسين جودة منتجاتها وتلبية توقعات العملاء من حيث الجودة والخدمة.

وأكد أنه يجب على الشركات الاستمرار في مراقبة الأداء وقياس النتائج بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المحددة، يمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.