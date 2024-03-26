بمشاركة نجوم الكرة المصرية.. انتهاء اليوم الرابع من دورة المتحدة الرمضانية
أسدل الستار على مباريات اليوم الرابع من دورة المتحدة الرمضانية، التي تقام في ملاعب مركز شباب الجزيرة، حيث أقيم العديد من المباريات الإثنين.
وفاز المتحدة على مبتدا 3-1، استادات على إكسترا لايف بركلات الترجيح بعد التعادل سلببا في المباراة وصعد لدور الـ16 من البطولة.
وتغلب فريق بي إنتر أكتيف على الوثائقية 4-0، والحياة بمشاركة العديد من النجوم، على رأسهم كريم حسن شحاتة وإبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق وحسام حسن لاعب المصري السابق وعمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق، على سى بي سى 2-0 وأخيرًا أون تفوز على سينرجي أفلام 2-0.
وتُقام مباريات دورة "المتحدة" الرمضانية على ملاعب شباب الجزيرة، وذلك خلال الفترة من 22 مارس الجاري حتى يوم 2 أبريل المقبل.