الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة نجوم الكرة المصرية.. انتهاء اليوم الرابع من دورة المتحدة الرمضانية

المتحدة - تصوير مصطفى
المتحدة - تصوير مصطفى سعيد

أسدل الستار على مباريات اليوم الرابع من دورة المتحدة الرمضانية، التي تقام في ملاعب مركز شباب الجزيرة، حيث أقيم العديد من المباريات الإثنين.

وفاز المتحدة على مبتدا 3-1، استادات على إكسترا لايف بركلات الترجيح بعد التعادل سلببا في المباراة وصعد لدور الـ16 من البطولة.

وتغلب فريق بي إنتر أكتيف على الوثائقية 4-0، والحياة بمشاركة العديد من النجوم، على رأسهم  كريم حسن شحاتة وإبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق وحسام حسن لاعب المصري السابق وعمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق، على سى بي سى 2-0 وأخيرًا أون تفوز على سينرجي أفلام 2-0.

وتُقام مباريات دورة "المتحدة" الرمضانية على ملاعب شباب الجزيرة، وذلك خلال الفترة من 22 مارس الجاري حتى يوم 2 أبريل المقبل.

دورة المتحدة الرمضانية المتحدة الرمضانية المتحدة مركز شباب الجزيرة استادات

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