الإثنين 25 مارس 2024
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سياسي

معتز محمود: مصر تدفع فاتورة باهظة للصراع فى الشرق الأوسط والبحر الأحمر

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتحرك في مختلف الاتجاهات، لتوفير حياة كريمة لجميع المصرين والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن الموجودين في البلاد منذ بدء عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي هى ما ضمنت مرونة كبيرة في ظل أزمات عالمية حادة، فيما أن المشاريع الضخمة والعملاقة هى جواز المرور للمستقبل.

ولفت محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال لقاء وفد من مجلس النواب الأمريكي، من أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتراجع ايرادات قناة السويس بأكثر من 50%، قائلا: هذه واحدة من التحديات التي تواجه الوطن وتتغلب عليها الدولة بتوجيهات السيسي، فمصر تدفع ضريبة باهظة فعليا للصراع في الشرق الأوسط، مضيفا أن المشروعات الكبرى تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات، علاوة على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وغيرها.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان، أنه وبرغم كل هذه التحديات وما هو موجود في قطاع غزة، فإن مصر دولة قوية ورائدة وليست هناك مشكلة تؤثر على ملايين المصريين علاوة على توافر مختلف السلع.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بالإعراب، عن تقديره التام للقيادة السياسية وحرصها على الحياة الكريمة للجميع وتجاوز كل آثار الأزمات العالمية والإقليمية وبنجاح شديد، لافتا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الايجابية للغاية رغم كل هذه الأوضاع والتحديات.

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