نتائج أعمال تاون جاس.. 4 مليارات جنيه إيرادات وتوصيل الغاز لـ21 قرية ضمن "حياة كريمة"

عُقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام ٢٠٢٣.

وخلال الجمعية، قدّم المهندس محمد فتحي، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣، حيث أشار إلى تحقيق الشركة إجمالي إيرادات بلغت ما يقرب من ٤ مليار جنيه وصافي ربح تجاوز ١١٢ مليون جنيه، بزيادة نسبتها ٥٧٪؜ عن العام السابق، في سابقة تُعد هي الأولى للشركة، وذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى ١٥٣ ألف عميل منزلي، و٧٣٥ عميل تجاري، و٢٠ مخبز بلدي مدعم، بالإضافة إلى ٣٩ عميل صناعي بإجمالي أطوال شبكات تخطت ٩٠٠ كيلومتر في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والإسماعيلية، بورسعيد، ليرتفع إجمالي عملاء الشركة إلى ٤.٨ مليون عميل، ما يُمثل ٣٤% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.

وساهمت الشركة أيضًا في توصيل الغاز إلى ٢١ محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات، لتصل إجمالي ما تم توصيله إلى ١٨٧ محطة في مناطق عمل الشركة.



وأوضحت الشركة أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة، حيث تم البدء في توصيل الغاز إلى ٢١ قرية في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من ٦٩٤ كيلو متر من الشبكات الأرضية وتشغيل ما يقرب من ١٤ ألف عميل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من ١٨ ألف وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وساهمت الشركة أيضًا في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر في منطقة شرق القاهرة، المتحف المصري الكبير، تطوير منطقة المنتزه وحدائق أنطونيادس في الإسكندرية، ومدينة الأمصال واللقاحات في محافظة الإسماعيلية. وأضاف أنه في ضوء توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت "تاون جاس" في مطلع شهر مارس الحالي تنفيذ المشروع التجريبي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى دولة رومانيا، وكذلك تأسيس فرع للشركة في المملكة العربية السعودية.

وتم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

بالإضافة إلى الأعمال غير التقليدية التي قامت بها الشركة مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ ٧٤ عملية تثقيب على الساخن، أبرزها تنفيذ ٤٤ عملية لصالح شركة النصر للبترول في السويس.

وتم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشري في الشركة، حيث حصل ٧٠ مهندسًا من الكوادر الشابة على دبلومة إدارة المشروعات ضمن خطة تدريب ١٠٠ مهندس، كما تم إعداد برامج تدريبية أخرى في مختلف التخصصات لما يقرب من ٤٤% من عمالة الشركة."