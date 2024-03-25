الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل المتهم بسرقة عدادت المياه فى مصر القديمة للمحاكمة

المتهم
المتهم

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة مسجل خطر، لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة عدادات المياه من العقارات.

وأقر المتهم في التحقيقات بارتكاب 10 جرائم لسرقات عدادات المياه، من منطقة عابدين وكشف قيامه ببيع تلك العدادات إلى عميل سيء النية في منطقة مصر القديمة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت السابق.

مسجل خطر محكمة الجنح سرقة عدادات المياه العقارات

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