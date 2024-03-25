الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بالقاهرة

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بعد سرقته بالإكراة إلى جلسة 26 مايو؛ لحين حضور المحامي.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وسرقته بالإكراة في مدينة بدر.

حملت القضية رقم 4886 لسنة 2023 جنايات مدينة بدر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجاء بها أن المتهم “عبدالمنعم.أ ”، تعدى على شاب وإصابته بعاهة في اليد اليمنى وسرقته بالإكراه.

على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات القاهرة عاهة مستديمة المحاكمة الجنائية اصابة مدينة بدر

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب استقالة الوزير الإسرائيلى "جدعون ساعر"

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. محمود يطرد والدة فاروق.. وياسين يرفض مقابلة عمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟