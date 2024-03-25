تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بالقاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بعد سرقته بالإكراة إلى جلسة 26 مايو؛ لحين حضور المحامي.



صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.



كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وسرقته بالإكراة في مدينة بدر.



حملت القضية رقم 4886 لسنة 2023 جنايات مدينة بدر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجاء بها أن المتهم “عبدالمنعم.أ ”، تعدى على شاب وإصابته بعاهة في اليد اليمنى وسرقته بالإكراه.

على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.