الإثنين 25 مارس 2024
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بتأهل 21 لاعبًا لأولمبياد باريس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني؛ بعد تأهل 21 لاعبًا إلى أولمبياد باريس، وذلك بعد انتهاء سلسلة البطولات العالمية و القارية المؤهلة.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات له: "نعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب".

وضمنت مصر تواجدها في المنافسات الأوليمبية على صعيد الفرق و الفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش و سيف المبارزة (3 لاعبين أساسي + لاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسي + لاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف للسيدات.

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