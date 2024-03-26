"أكشن إيد" تدين قرار إسرائيل بمنع الأونروا من توصيل مساعدات إلى غزة

أدانت منظمة أكشن إيد قرار إسرائيل بمنع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة، حيث يوجد خطر المجاعة على أعلى مستوى.

ولم يتم تقديم سبب للقرار الإسرائيلي، بحسب المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما.

فزع وغضب شديد بسبب اسرائيل



وقالت منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة أكشن إيد فلسطين، ريهام الجعفري، في بيان: إننا نشعر بالفزع والغضب الشديدين عندما نرى إسرائيل تقطع التيار الكهربائي عن شريان الحياة الأكثر أهمية لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون على حافة المجاعة في الوقت الحالي.

وفي ظل الجوع الشديد الذي يودي بحياة الأطفال والنساء اللاتي يعانين من سوء التغذية الشديد يلدن أطفالاً ميتين، فإن قرار إسرائيل بوقف العمل مع الأونروا ليس أقل من حكم الإعدام على أولئك الذين يعيشون في ظل الجوع والمعاناة الهائلين.

وحذر تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن تضرب المجاعة شمال قطاع غزة بحلول شهر مايو ما لم يكن هناك تدخل عاجل.

وقال توما إن الأونروا لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى الشمال منذ 29 كانون الثاني/يناير.

ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقالت إنها مستعدة للمشاركة في تبادل فوري للأسرى مع إسرائيل.

وفي بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت حماس إن وقف القتال ضروري “لدفن شهدائنا الذين ظلوا تحت الأنقاض منذ أشهر” وللوصول إلى “الاحتياجات الإنسانية”.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت فون دير لاين، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تنفيذ القرار "أمر حيوي لحماية جميع المدنيين".