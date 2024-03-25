العميد يرفض المغامرة أمام كرواتيا ويلجأ لطريقة الجوهرى

رفض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المغامرة بإجراء تعديلات على التشكيل الأساسى الذى خاض به مباراة نيوزيلندا، فى مباراة نهائى بطولة كأس عاصمة مصر أمام كرواتيا.

ويلتقى الفراعنة مع كرواتيا فى العاشرة من مساء غد الثلاثاء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فى نهائى البطولة الودية الدولية التى تستضيفها مصر فى نسختها الأول.

واستقر العميد على خوض مباراة الغد بنفس التشكيل الذى لعب المباراة الأولى أمام نيوزيلندا باستثناء حمدى فتحى الذى سيلعب فى وسط الملعب على حساب إمام عاشور الذى تعرض للإصابة وغادر المعسكر، بجوار مروان حمدى ومحمد مجدى أفشة.

ينوى حسام حسن الاعتماد على نفس الطريقة التى كان يلجأ إليها الراحل محمود الجوهرى، عندما يواجه فريق منظم يجيد الكرة الجماعية مثل منتخب كرواتيا صاحب برونزية مونديال 2022، على أن يمنح المنافس إمكانية الاستحواذ على الكرة ويضيق المساحات بشكل يصعب معه الوصول لمرمى محمد أبوجبل.

واتفق حسام حسن مع باقى أفراد جهازه المعاون على خطة مباراة النهائى أمام كرواتيا التى فازت على تونس بضربات الجزاء الترجيحية، والتى تعتمد على غلق المساحات بشكل منظم فى الدفاع والاعتماد على الهجوم الخاطف والمرتدات من خلال سرعات الثنائى محمود حسن تريزيجية وعمر مرموش.

ولجأ العميد لهذه الطريقة بهدف التغلب على مهارة لاعبى منتخب كرواتيا وجماعيتهم فى الأداء التى تصعب على أى فريق منافستهم فى عملية الاستحواذ على الكرة، حيث يتمتع الكروات بقدرتهم على امتلاك الكرة ونقلها بشكل جماعى يحتاج لتضييق المساحات وحصر اللعب فى أقل مساحة من الملعب؛ للتغلب على مهارتهم فى التمرير والاختراق.

وعكف حسام حسن على تحفيظ لاعبيه كيفية نقل الهجمة بسرعة عن طريق مرموش وتريزيجية، لاستغلال الفرص التى تتاح وإحراز أهداف من الهجوم المرتد، الذى يعد أفضل الكرة من أجل الوصول لمرمى كرواتيا.