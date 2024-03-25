الإصلاح والنهضة: دعم مؤسسات المجتمع المدني كشريك للتنمية أمر ضروري

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بمواصلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمصر بجانب دعمه اللامحدود في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، واصفًا ما يقوم به التحالف بأنه "ملحمة بطولية".

وأضاف “عبد العزيز” أن كل ما يقوم به التحالف يعد ترجمة عملية لمفهوم "التكاتف الاجتماعي" بما يعكس دور المسئولية المجتمعية والإنسانية للمجتمع المدني في ظل الجمهورية الجديدة كأحد أهم أضلاع مثلث التنمية بجانب القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن الأداء الاحترافي والفعال والمتواصل للتحالف هو انعكاس لمفهوم "التشبيك" بين المؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني وهو ما يضاعف الأثر الإيجابي للعمل الأهلي، حيث تتضافر الجهود لتحقيق أثر فعال بدلًا من تبعثر مجهودات المجتمع المدني والذي كان سمة سلبية في العمل المدني خلال العقود الماضية في مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن دعم المجتمع المدني كشريك للتنمية هو أمر ضروري حرصت عليه القيادة السياسية ولابد من استمراره لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم المساعدات الإنسانية بما يرفع الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا من جهة بالإضافة إلى مساعدة الدولة المصرية في تحقيق التنمية من جهة أخرى