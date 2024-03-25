وفاء عامر: شخصيتى فى "حق عرب" قريبة من الحقيقة

عبرت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل المسلسل الرمضاني "حق عرب"، مشيرة إلى أنها تعاملت مع هذا الدور بشيء من الإبداع والاحتراف.

"حق عرب"

وأكدت وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج "إبداع في مصر" مع الإعلامية سارة سراج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": " شخصيتي في حق عرب تميل للحقيقة، بها الخير والشر، الحزن والفرح، أنا سعيدة بهذا المسلسل".



وتابعت: "الشغل مع مخرج يحترم الإبداع اداني فرصة تقمص الدشخصية"، وتابعت: "المسلسل فيه قيمة أخلاقية ودينية كبيرة جدًا".

واستطردت: "في حياتي الشخصية أرى أماكن وأشخاص وأشعر كأنني رأيتهم من قبل، وبالفعل أكتشف أن هؤلاء الأشخاص رأيتهم من قبل في منامي".

مسلسل حق عرب

ومسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.