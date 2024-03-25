الإثنين 25 مارس 2024
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حوادث

ننشر أقوال الشاهد الوحيد في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

 أمرت النيابة العامة، الاثنين، بإحالة السائق المتهم بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع للمحاكمة الجنائية.

وتضمنت أوراق التحقيقات أقوال الشاهد الوحيد على محاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" أمام النيابة العامة.

وذكر  الشاهد أنه حال استقلاله إحدى السيارات بجوار قائدها، أبصر المجني عليها "حبيبة الشماع"، تقفز من إحدى السيارات فأمر قائد السيارة التي يستقلها بالتوقف وأسرع لنجدتها، فوجدها مصابة بإصابات جسيمة، وبسؤالها عن أسباب الحادث تلفظت :" أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية"، ثم انتابها حالة من التشنج وأصيبت بالإغماء، وقام بنقلها إلى المستشفى.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

كما كشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم للحشيش وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

الشاهد الوحيد فتاة الشروق حبيبة الشماع أوبر كان بيخطفني المستشفى

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