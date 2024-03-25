الإثنين 25 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

"جمع حبايبك يلا نبقى قريبين".. توافد آلاف على إفطار المطرية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توافد آلاف على منطقة عزبة حمادة بالمطرية من مختلف الأعمار للمشاركة في إفطار المطرية لعامه العاشر وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة ما يخلق حالة من الألفة والمحبة.

كما حرص عدد كبير من وسائل الإعلام بالتواجد من وقت مبكر لتغطية هذا الحدث الذي أصبح إحدى العلامات في شهر رمضان في مصر.

"لمة العيلة" شعار إفطار المطرية للعام الحالي

وتزينت جدران المنازل برسومات لشخصيات رمضانية وكرتونية مثل بكار وبوجى وطمطم وفؤاد المهندس، وكذلك صور ورسومات للنقشبندي وغيره من الشخصيات، كما اتخذوا شعار الإفطار لهذا العام "لمة العيلة"، والذي كتب على اللافتات المعلقة على الشوارع.

ويجتمع أهالي عزبة حمادة حول طاولة إفطار واحدة للعام العاشر على التوالي، ويشارك الصغار والكبار في خدمة ضيوف المائدة وإعداد الطعام وتوزيعه، مما يمنح الأجواء روحًا مميزة من البهجة والسرور والسعادة خلال شهر رمضان.


10 سنوات من إفطار المطرية

وانطلق إفطار المطرية لأول مرة قبل عشر سنوات، حيث بدأت عزبة حمادة بالمطرية الفكرة بقيام سكانها بتنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان، يشتمل على أطول مائدة إفطار وتحولت كتقليد في منتصف شهر رمضان كل عام، حيث يستعد السكان في الخامس عشر من الشهر بتجهيز الموائد بأشهى الأطعمة والحلويات في كل حارة، وسط أجواء احتفالية.

وكان إفطار المطرية الأول في عام 2013، وتحول هذا الحدث من حدث محلي إلى الشهرة العالمية بعد أن حصدت لقب أطول مائدة إفطار رمضانية.

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افطار المطرية لمة العيلة توافد الآلاف من الأشخاص عزبة حمادة عزبة حمادة بالمطرية

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