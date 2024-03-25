الإعدام لقاتل زوجته الصيدلانية وابنتيه بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار جورج راشد سعد وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت ومحمود مصطفى، اليوم، الإثنين، بإعدام الصيدلي المتهم بقتل زوجته الصيدلانية منى السروجي وابنتيه الصغيرتين زينة وجميلة.

الإعدام لقاتل زوجته الصيدلانية وابنتيه في الغربية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته عما أسند إليه من قتل زوجته وابنتيه عمدًا داخل شقتهم السكنية خنقًا، ثم محاولة تصوير الأمر على أن الواقعة جاءت نتيجة تسريب الغاز داخل الشقة.

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب أهالي المجني عليها عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد.