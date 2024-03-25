الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم يتصدر محركات البحث بعد الحلقة 14

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان محركات البحث على جوجل، بعد عرض الحلقة 14 منه، والتي انتهت على قرار منه بأنه سيسافر مرة ثانية إلى محافظة السويس لجلب شحنة سمك، بعدما فشل في المرة الأولى وسرقه رجال الجنتل.

جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة عشرة من أحداث مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 14.. انتصار وعنتر ينصبان شباكهما على عدولة

مسلسل المعلم يتصدر محركات البحث

وباستخدام أداة جوجل فأن البحث عن مسلسل المعلم زاد خلال الساعة الماضية، إذ بلغ 82 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، بسبب رغبة الجمهور في معرفة موعد الحلقة والأحداث التي ستقع في الحلقة 15 اليوم.

جوجل تريند مسلسل المعلم

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 14

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 15

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم الحلقة 13.. سهر الصايغ تعرض ذهبها على المعلم ليسد ديونه

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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