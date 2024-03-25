الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

عمرو جاد: جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادارات

الدكتور عمرو جاد
الدكتور عمرو جاد

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية سابقا إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن جذب الاستثمارات الأجنبية سهم في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

 وأشار إلى أن التحولات الرقمية والابتكار التكنولوجي تعد أيضًا عوامل حاسمة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية، ويجب على مصر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق لتحسين كفاءة العمليات وجذب مزيد من العملاء.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مسار مهم لتحقيق زيادة حجم الصادرات

وأوضح  رئيس شركة سيد للأدوية سابقا، في تصريحات خاصة للدستور  أنه لا يمكن تحقيق زيادة حجم الصادرات دون تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويجب على مصر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء التجاريين لتوسيع فرص التصدير وتسهيل عمليات  التجارة الخارجية.

يجب على مصر الاستثمار في الاستدامة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات

وأوضح أنه يجب على مصر الاستثمار في الاستدامة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق تقدم مستدام في زيادة حجم الصادرات والحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

 وأشار الي أن زيادة حجم الصادرات المصرية تتطلب جهودًا مشتركة ومستمرة من جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ استراتيجيات متكاملة ومدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد

وأكد "جاد" أن تحقيق زيادة في حجم الصادرات المصرية يتطلب أيضًا التركيز على تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في عمليات الإنتاج والتصدير. يجب أن تكون المنتجات المصرية متوافقة مع المعايير البيئية العالمية وتحترم حقوق العمال، مما يساهم في جذب المزيد من العملاء والشركاء المهتمين بالاستدامة.

ضرورة استكشاف فرص التصدير في القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة التكنولوجيا الحديثة

وأوضح أنه علاوة على ذلك، ينبغي على مصر استكشاف فرص التصدير في القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحديثة، والخدمات الرقمية، لتوسيع قاعدة الصادرات وتحقيق تنويع أكبر في مصادر العائدات.

وقال تُعتبر مصر واحدة من الدول التي تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات عاملًا حيويًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية وتقوم مصر بتبني مجموعة من السياسات والإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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