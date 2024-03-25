أبو العزم: مصر نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة التأمين

قال مصطفي أبو العزم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن أحد العوامل التي ساهمت في نجاح صناعة التأمين في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر هو تحسين الإطار التنظيمي والقانوني لصناعة التأمين.

إصلاحات وتحسينات باللوائح والتشريعات الخاصة بالتأمين لجعل البيئة التنظيمية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه تم إقرار إصلاحات وتحسينات في اللوائح والتشريعات الخاصة بالتأمين لجعل البيئة التنظيمية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة التأمين، حيث تم تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات الأجنبية لتعزيز القدرات وتحسين الممارسات. هذا التعاون ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.

نجاح صناعة التأمين يعزى إلى تحسين الخدمات والتكنولوجيا المتاحة بهذا القطاع

وأكد "أبو العزم" أنه يمكن أيضًا أن يُنسب نجاح صناعة التأمين في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى تحسين الخدمات والتكنولوجيا المتاحة في هذا القطاع، بفضل التطور التكنولوجي والاستثمار في أنظمة المعلومات والتكنولوجيا، تم تحسين عمليات الخدمة وتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومخصصة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، تم تعزيز الشفافية والحوكمة في صناعة التأمين في مصر، مما أدى إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب، توفير بيئة تشريعية وإدارية شفافة وموثوقة ساهم في تعزيز الجاذبية وجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين.

أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات وتعزيز التعاون الدولي والشفافية

وأشار الي أنه نجحت صناعة التأمين في مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، تطوير البنية التحتية والخدمات، تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز الشفافية والثقة، هذه الجهود ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستقرار الاقتصادي في مصر، وجعلتها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين.

وأكد أن إقامة المؤتمرات الكبر ى التي قيمها الاتحاد المصري للتأمين، كان لها دور هام في زيادة الوعي التأميني في مصر والعمل علي الترويج لصناعة التأمين في مصر خلال الفترة الأخيرة.