علاء الزهيرى: قطاع التأمين قادر على جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية والمحلية في مجال التأمين تعتبر أمرًا حاسمًا لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز القدرات والخبرات المحلية في هذا القطاع.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة والشركات الخاصة في صناعة التأمين تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.

وأوضح أنه من خلال تبني السياسات الصحيحة وتعزيز التعاون والابتكار، يمكن لمصر أن تحقق مزيدًا من النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين مرتبطة بالتنمية المستدامة، مع التركيز على توفير حلول تأمينية ملائمة للتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطط استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أنه يعتبر تطوير وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة التأمين أمرًا حاسمًا لتحقيق التطور والابتكار في هذا القطاع، ولتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وأكد أنه من خلال اتباع الاستراتيجيات المناسبة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، تعمل مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة في هذا القطاع. يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أنه تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد أهم عوامل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول، ولقد أصبح جذب هذه الاستثمارات أمرًا حيويًا للاقتصادات الناشئة مثل مصر.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحسين التكنولوجيا.

واختتم أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تحسين البنية التحتية في مصر مثل الطرق والموانئ والمرافق العامة، مما يعزز التنمية المستدامة.