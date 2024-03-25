الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضخ 72 طن سكر بـ27 جنيهًا لتلبية احتياجات المواطنين بالمنوفية

سكر
سكر

شهد صباح اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات) لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو وذلك للمرة الثالثة خلال شهر مارس الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، واللواء وحيد الحضري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والأستاذ سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

للمرة الثالثة خلال شهر مارس

هذا وتفقد محافظ المنوفية عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم بإجمالي 72 طن لتوزيعها إلى مدن وقرى "قويسنا– أشمون– الباجور– بركة السبع– منوف– السادات "، وأشار المحافظ إلى أنه وبالتنسيق التام مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم ضخ 174 طن سكر خلال شهر مارس الحالي ومستمرون في ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد احتياجات المواطنين.

توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة

وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا  استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لكل ما يخص السلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضخ72طن سكر تلبيتلبية احتياجات المواطنين ضخ كميات كبيرة

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