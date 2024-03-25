مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل آخر بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس - أنشاص الرمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: "يوسف عبدالرحمن" 15 عاما، مقيم بمركز بلبيس، مصابا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وعبدالرحمن السيد" 21 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس - أنشاص الرمل بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.