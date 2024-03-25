بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال شهر مارس 2024 على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط التالي، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030.

المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ

وأكد محافظ المنوفية أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ، من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مثمنًا النجاح الذي حققته الدورة الأولى والثانية من المبادرة، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي كل احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.