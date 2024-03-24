عصام عمر: لا أكرر الشخصيات ومتعتي الحقيقية أثناء التحضير للعمل

قال الفنان عصام عمر، إنه يحب التنوع في أعماله دائمًا، متابعًا: "مبحبش أعمل شخصية قريبة من اللي عملتها قبل كدة".

وأضاف عمر خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "عندي تحدي دائمًا إني أعمل شخصيات مختلفة تمامًا" موضحًا أن متعته الحقيقية تكون أثناء التحضير للشخصية وتكوينها.

وتابع: "خوفت الناس لا تتقبلني في مسلسل بطن الحوت؛ لأن الناس شايفاني طيب أوي ودي مش حقيقتي وشخصية عاطف أكدت الفكرة في مسلسل بالطو، خوفت أدخل في منطقة الطيب".

واستكمل: "شخصيتي في مسار إجباري طيبة لكن عنده سنة تكبر وغرور وعنده إحساس بنفسه بسبب نقص عنده".