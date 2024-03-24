الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام عمر: لا أكرر الشخصيات ومتعتي الحقيقية أثناء التحضير للعمل

عصام عمر
عصام عمر

قال الفنان عصام عمر، إنه يحب التنوع في أعماله دائمًا، متابعًا: "مبحبش أعمل شخصية قريبة من اللي عملتها قبل كدة". 

وأضاف عمر خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "عندي تحدي دائمًا إني أعمل شخصيات مختلفة تمامًا" موضحًا أن متعته الحقيقية تكون أثناء التحضير للشخصية وتكوينها.

وتابع: "خوفت الناس لا تتقبلني في مسلسل بطن الحوت؛ لأن الناس شايفاني طيب أوي ودي مش حقيقتي وشخصية عاطف أكدت الفكرة في مسلسل بالطو، خوفت أدخل في منطقة الطيب".

واستكمل: "شخصيتي في مسار إجباري طيبة لكن عنده سنة تكبر وغرور وعنده إحساس بنفسه بسبب نقص عنده".

عصام عمر مسار اجباري مسلسل مسار اجباري الراديو بيضحك

مواد متعلقة

عصام عمر: «مسار إجبارى» واقعى ويعكس أجواء الأسر المصرية العادية

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

موعد انتهاء المنخفض الجوى فى مصر.. الحرارة سترتفع إلى 30 درجة مئوية

حسام حسن يكشف عن 4 أسماء على رادار منتخب مصر فى معسكر يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ