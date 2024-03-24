الباز وأبوعاصى يناقشان طرق تربية الدعاة الإسلاميين والروايات الغيبية

أثار الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، نقاشًا حول طرق تربية الدعاة والتحديات التي تواجههم.

وأشار أبوعاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدعاة في كثير من الأحيان يفتقرون إلى الروح الناقدة والباحثة، مما يؤدي بهم إلى نقل المعلومات دون تمحيص أو تدقيق.

وأكد أبوعاصي على أهمية التحقق من الروايات والأحاديث قبل تقديمها للجمهور، مستشهدًا بمثال شائع حول الخليفة عمر بن الخطاب والروايات الغيبية المتعلقة به، وأوضح أن هناك روايات تفتقر إلى الأسانيد الصحيحة ولا تتوافق مع المنطق الأساسي، مما يستدعي الحذر والتدقيق في نقلها.

وفي السياق، أضاف الباز أن هذه الروايات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تفتقر إلى المنطقية والصحة، بينما شدد أبوعاصي على ضرورة تعزيز الوعي بين الدعاة والمسلمين عمومًا لتجنب تقبل الروايات دون تحقيق أو سند، مؤكدًا على أهمية الاجتهاد والبحث في العلم الديني لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للأمة.