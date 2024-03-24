الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

5 سنوات لعاطل بتهمة تهديد 4 فتيات بنشر صور خادشة بقنا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات قنا عاطلًا بالسجن 5 سنوات بتهمة تهديد وابتزاز 4 فتيات بنشر صور خادشة للحياء لهن على مواقع التواصل والحصول على مبالغ مالية من ذويهنّ بمركز نقادة في القضية رقم 1984 لسنة ٢٠٢٣ كلى قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال.

بداية الواقعة بتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام عاطل بابتزاز عدد من الفتيات بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي في وضع مخل للشرف بمركز نقادة جنوبى محافظة قنا.

وكشفت تحريات ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن صحة الواقعة، وقيام المتهم بتهديد كل من "ا. ج" و"ن. ح" و"ا. م" و"ي. م" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كتابة بنشر صور خادشة للحياء والشرف مصاحبًا ذلك بطلب ذوى الضحايا بالحصول على مبالغ مالية منهن مقابل عدم نشر صور خادشة للحياء لهن.

وتبين أنه قام بفبركة هذه الصور من خلال الحصول على الصور من أجهزة تليفوناتهم الخاصة دون علمهم، فتم ضبطه وبحوزته التليفون المحمول الموجود به صور الضحايا المفبركة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

محكمة جنايات قنا عاطل تهديد وابتزاز 4 فتيات نشر صور المستشار أحمد حسن غلاب

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