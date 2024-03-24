مصرع مواطن وإصابة 6 فى انقلاب ميكروباص بالجيزة

وقع حادث انقلاب ميكروباص على طريق المحور أمام نزلة المنصورية نطاق محافظة الجيزة، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص نطاق المحافظة ووجود أشخاص مصابين ومتوفين بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 6، إثر حادث انقلاب ميكروباص وتم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.