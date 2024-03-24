الأمن الاقتصادى يضبط 13119 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة لشروط التعاقد

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1464 قضية متنوعة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي، قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1464 قضية متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13119 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب تضبط 395 قضية

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 395 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 105 قضايا متنوعة وضبط كل المخالفات وأبرزها مخالفات مبان، محلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.