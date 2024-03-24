الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

قصف بتل أبيب
قصف بتل أبيب

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الاعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك نصرةً لأهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

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