الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لدير البلح وسط قطاع غزة

غزة
غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان ومصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين، كما تم نقل عدد كبير من الإصابات للمستشفى بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال جنوب خان يونس

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، جنوب شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32،142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74،412، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 72 شهيدا، و114 مصابا.

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شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ غربى غزة

قصف الاحتلال دير البلح قطاع غزة قصف إسرائيلي خان يونس

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