السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نظر استئناف فرج عامر على حبسه 3 شهور غدًا

فرج عامر
فرج عامر

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، غدا الأحد، نظر استئناف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف، بعد اتهامه بسب أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادي.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني 100 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفى يسري.

سب عضو مجلس إدارة

ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام، بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحيلت القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة جنح إقتصادية لنظر القضية والتى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادي سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السب والقذف أشرف فاروق مختار عضو مجلس ادارة النادى

مواد متعلقة

عاجل| ارتفاع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار بالإسكندرية إلى 3 وفيات و3 مصابين

مصرع شخصين فى انهيار عقار بالورديان غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

الخطيب: جميع إمكانياتنا جاهزة لتلبية مطالب الهلال السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى