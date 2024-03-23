السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تمكين المرأة المصرية.. 162 مقعد في مجلس النواب الحالي بنسبة 27% (إنفوجراف)

تمكين المرأة المصرية
تمكين المرأة المصرية

شهدت المرأة المصرية، عصرا من التمكين السياسي، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية ومكانة المرأة في المجتمع، ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر، حول تمكين المرأة المصرية وجاء منها تمكين المرأة على المستوى السياسي.

 

• 162 مقعد في مجلس النواب الحالي بنسبة 27%.

• الحصول على 14% من مقاعد مجلس الشيوخ، وتولي لأول مرة النائبة فيبي فوزي أول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل مجلس الشيوخ.

• زيادة التمثيل الوزاري للمرأة بشكل غير مسبوق، حيث ضمت 8 وزيرات في عام 2018 و6 وزيرات بتشكيلها الحالي.

• تعيين الرئيس السيسي عام 2014 السيدة فايزة أبو النجار مستشارًا للأمن القومي لرئيس الجمهورية.

• تعيين أول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ البنك المركزي، وأول مساعد أول لرئيس الوزراء، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان

• تعيين أول سيدة علي رأس هيئة النيابة الإدارية، كما تم تعيين أول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019.

• تولي امرأتين منصب محافظ وزيادة نسبة تولي المرأة في منصب نائب محافظ.

• وصول المرأة إلى منصة الحكم في القضاء لأول مرة في التاريخ المصري، وتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة.

التمثيل الوزاري للمرأة مجلس النواب المرأة المصريه المستوى السياسي الرئيس السيسي

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