السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة حول أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بأسيوط

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التخطيط عن أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم  بمحافظة أسيوط.

وتساءلت النائبة عن سبب توقف استكمال بناء المبنى الملحق بالمستشفى وعدم الانتهاء منه حسب الخطة الزمنية المحددة لتسليم المستشفى ودخولها الخدمة لاستفادة المواطنين منها على مستوى المركز وقراه وقرى المراكز المجاورة لمركز ساحل سليم. 

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طلب إحاطة بسبب انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل

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طلب إحاطة بسبب تأخر صرف بدل مخاطر المهن الطبية للصيادلة

وأوضحت السعيد أنه تم هدم المستشفى من أكثر من 7 أعوام لبناء مستشفى حديثة وتم وضع ميزانية لإعادة البناء ووضع جدول زمني ينتهي في ٢٠٢٤، لكن العمل توقف مما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وطالبت السعيد بإحالة طلبها للجنة المختصة بمجلس النواب.

النائبة سناء السعيد المصري الديمقراطي ساحل سليم اسيوط الخطة الزمنية

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