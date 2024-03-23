السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق منجد للمفتي لقتله شخصا بغرض سرقة محتويات شقته بالإسكندرية

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق المتهم "أ.م.ر" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ال.م.ع".

إحالة أوراق منجد للمفتي لقتله شخصا بغرض سرقة محتويات شقته بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ يفيد قيام المتهم بقتل المجنى عليه وسرقته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهم "أ.م.ر" منجد، نظرا لمروره بضائقة مالية توجه إلى مساكن البوسطة دائرة القسم، قاصدا سرقة أى منقولات داخل تلك المساكن وما إن دلف إلى العقار محل سكن المجنى عليه "ال.م.ع"، قاصدا سرقة ما يظهر له من محتويات تصلح للبيع حتى أبصره المجنى عليه أثناء صعوده مستخدما الدرج الخاص بالعقار، فقام المجنى عليه باستيقافه وسؤاله عن سبب تواجده اعتقادا منه أن المتهم على علاقة بإحدى السيدات قاطنى العقار، فسايره المتهم وقام المجنى عليه باستضافته داخل وحدته السكنية لاستبيان حقيقة الأمر، وما أن قصد المجنى عليه المرحاض لقضاء حاجته، خطر فى ذهن المتهم الإجرامى وعقد العزم على قتل المجنى عليه وسرقة ما تحتوى الشقة من أدوات، وعند خروجه باغته بضربة من الخلف مستخدما قطعة حديدية على رأسه ثم توالى بـ3 ضربات أخرى، وقام بسحبه إلى المطبخ وتعدى عليه بحامل شيشة حتى انكسرت من الضربة، وأخذ شظايا القطع الزجاجية طعنه بها حتى فارق الحياة، واستولى على عدد 12 طبق ألمونيوم و4 أوانى طهى، وسكينه وقطعة شعلة بوتاجاز و2 قلب شيشة وريسيفر ومروحه وغساله، وقام باستبدال ملابسه بملابس المجنى عليه، وبيع تلك الأدوات لشخص حسن النية، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها.

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