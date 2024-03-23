السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيارة تخترق سور فيلا بمصر الجديدة بسبب السرعة الزائدة

اصطدام سيارة بسور-
اصطدام سيارة بسور- ارشيفية

تلقت غرفة العمليات بمصر الجديدة بلاغا بحادث مرورى بفيلا بشارع العروبة صلاح سالم، أسفل كوبرى الميرغني، اتجاه المطار، حيث تصادمت سيارة بسور الفيلا، بسبب السرعة الزائدة.

سيارة تخترق سور فيلا بمصر الجديدة بسبب السرعة الزائدة 

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغا بحادث مرورى بفيلا رقم 1 ش العروبة- صلاح سالم، أسفل كوبرى الميرغنى المستحدث، اتجاه المطار، حيث تصادمت سيارة بسور الفيلا المذكورة بعاليه. 

على الفور انتقلت الخدمات المعنية المتمثلة في كل من إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة، إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من إزالة آثار الحادث ورفع السيارة ونظافة المكان وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

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