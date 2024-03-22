الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بترجمة توجيهات الرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

طالب النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر فئة من الشعب المصري، لتخفيف أعباء المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية وما ينجم عنها من مستويات تضخم مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة كانت مباشرة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الأكثر احتياجا.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له  اليوم، إنه يجب أن تكون هناك أولوية لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من منطلق تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمان الاجتماعي لتلك الشريحة العريضة من الشعب المصري، الذي يعاني من أعباء اقتصادية صعبة، لافتا إلى ضرورة أن تواكب الحكومة تلك المتغيرات بقرارات حماية اجتماعية لتلك الفئات.

ونوه عضو مجلس النواب; بأن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يكفل ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا؛ فضلا عن مساهمة تلك الإجراءات في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: توجيهات الرئيس السيسي بدعم صندوقي الأسرة وكبار السن، يترجم ذلك التوجه الذي تتبناه القيادة السياسية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والذي يجب أن تتواكب معه توجهات الحكومة.

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