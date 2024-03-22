الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إنقاذ 7 مواطنين من حريق نشب ببرج سكنى فى "قشلاق السواحل" ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجحت قوات الحماية المدنية ببورسعيد، في السيطرة علي حريق هائل نشب بأحد الأبراج السكنية  بمنطقة قشلاق السواحل في بورسعيد، ونجحت في إنقاذ 7 مواطنين احتجزتهم النيران.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحريق، وجري على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات

ودفعت قوات الحماية المدنية  بسيارتين متطورتين، وتمكن الفريق من الوصول بعد دقائق من البلاغ، وكانت النيران تتصاعد بكثافة من الدور الثامن ببرج كراوية السكني بمنطقة قشلاق السواحل.

وتبين أن الحريق نشب عن اشتعال عدد من إطارات السيارات والعجلات أمام وحدتين سكنيتين، واحتجزت النيران 7 مواطنين يستغيثون داخل وحداتهم السكنية وتقترب منهم، ونجح فريق الحماية المدنية من تحريرهم باحترافية دون أن يصاب أحدهم.

قوات الحماية المدنية حريق منطقة قشلاق السواحل ببورسعيد النيران والسنة اللهب الأجهزة الأمنية

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