غدا.. مجلس الأمن الدولى يصوت على مشروع قرار جديد بشأن غزة

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم السبت على مشروع قرار جديد يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية أن التصويت على القرار، الذي تقوده جزئيا الجزائر، الدولة العربية العضو حاليا في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، من المتوقع أن يتم في الساعة 10 صباحا.

وشاركت في رعاية القرار ثلاث دول أوروبية – مالطا وسلوفينيا وسويسرا، إلى جانب موزمبيق وجويانا وسيراليون.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس “بوقف فوري لإطلاق النار” خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى “وقف دائم ومستدام لإطلاق النار” تحترمه جميع الأطراف. كما يطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرهائن الذين تم احتجازهم في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر.

وكتبت أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها قد تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الجديد.

وتم تداول مشروع قرار منافس تفضله الدول الإفريقية، وهو أكثر وضوحا بشأن وقف فوري لإطلاق النار، لكن لن يتم طرحه للتصويت يوم الجمعة.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن مشروع القرار البديل الذي أيده الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، "سيطرح على الطاولة ويطرح للتصويت".

هو قال: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ثم المحادثات.

ولكن الانقسامات الراسخة في مجلس الأمن بلغت حدًا يجعل من المرجح أيضًا أن يُلغى هذا القرار ـ هذه المرة باستخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة، وربما يكون الرابع في هذا الصراع. بالنسبة للعديد من المراقبين، ستؤكد هذه الحادثة أن مجلس الأمن منكسر بكل بساطة.