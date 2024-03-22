في اليوم العالمي له… كل ما تريد معرفته عن بكتيريا السُل

يحتفل العالم في 24 مارس من كل عام باليوم العالمي لمرض السل؛ لنشر الوعي حول هذا المرض الفتاك.

مرض السل

يعد السل، مرض معدٍ يصيب الرئتين بشكل رئيسي، أحد الأمراض القاتلة الرئيسية التي أدت إلى وفاة 1.3 مليون شخص في عام 2022، وينتشر المرض، الذي يسببه نوع من البكتيريا تسمى المتفطرة السلية، عبر الهواء عندما يسعل المصابون به أو يعطسون أو يبصقون.. يمكن الوقاية من مرض السل ويمكن علاجه بمزيج من الأدوية المضادة للبكتيريا لمدة تتراوح من ستة إلى 12 شهرًا

بكتيريا السل قادرة أيضًا على مهاجمة أجزاء أخرى من الجسم سواء كانت الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ. ومع ذلك، لا تظهر الأعراض على جميع الأشخاص المصابين بالسل، ويعاني العديد من الأشخاص من عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل. إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، يمكن أن يكون مرض السل قاتلا.

اليوم العالمي للسل

اليوم العالمي للسل (TB) هو احتفال سنوي. ويتم الاحتفال به يوم الأحد 24 مارس 2024 لرفع مستوى الوعي حول المرض، وزيادة الجهود للقضاء على المرض، وحشد الدعم للمتضررين من مرض السل.

يستمر اليوم العالمي للسل، الموافق 24 مارس تحت شعار "نعم! يمكننا القضاء على مرض السل”. ومع استمرار الجهود وحملات التوعية، فإن الهدف هو القضاء على أكثر الأمراض فتكا في العالم.

يعتبر يوم 24 مارس 1882 تاريخًا مهمًا في المعركة ضد مرض السل، ففي هذا اليوم اكتشف الدكتور روبرت كوخ البكتيريا المسببة لمرض السل. أدى هذا الإعلان الرائد إلى فهم المرض وتشخيصه وعلاجه بشكل أفضل. لم يكن الأمر كذلك قبل عام 1982، في الذكرى المئوية لاكتشاف الدكتور كوخ، حيث اقترح الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة (IUATLD) الاحتفال بيوم 24 مارس باعتباره اليوم العالمي للسل لرفع مستوى الوعي حول مرض السل وتأثيره العالمي. تم الاحتفال باليوم العالمي الأول للسل رسميًا في عام 1983، ومنذ ذلك الحين أصبح حدثًا سنويًا.

ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير سنوي لمواصلة البحث والاستثمار في استراتيجيات العلاج وطرق الوقاية والتوعية حول مرض السل. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى أن حوالي ربع سكان العالم قد أصيبوا ببكتيريا السل. حوالي 5-10% من الأشخاص المصابين بالسل سوف تظهر عليهم الأعراض في النهاية ويصابون بمرض السل. يتم علاج مرض السل عادةً بالمضادات الحيوية ويمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه. من المهم ممارسة النظافة الجيدة عند السعال، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، وارتداء قناع، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

يهدف اليوم العالمي للسل إلى توحيد الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم في التزامها بالقضاء على وباء السل من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الجيدة لجميع المصابين.