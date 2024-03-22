الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي له… كل ما تريد معرفته عن بكتيريا السُل

مرض السل
مرض السل

يحتفل العالم في 24 مارس من كل عام  باليوم العالمي لمرض السل؛ لنشر الوعي حول هذا المرض الفتاك.

في اليوم العالمي لصحة الفم لعام 2024.. كيف تحمي أسنانك؟

مرض السل

يعد السل، مرض معدٍ يصيب الرئتين بشكل رئيسي، أحد الأمراض القاتلة الرئيسية التي أدت إلى وفاة 1.3 مليون شخص في عام 2022، وينتشر المرض، الذي يسببه نوع من البكتيريا تسمى المتفطرة السلية، عبر الهواء عندما يسعل المصابون به أو يعطسون أو يبصقون.. يمكن الوقاية من مرض السل ويمكن علاجه بمزيج من الأدوية المضادة للبكتيريا لمدة تتراوح من ستة إلى 12 شهرًا

بكتيريا السل قادرة أيضًا على مهاجمة أجزاء أخرى من الجسم سواء كانت الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ. ومع ذلك، لا تظهر الأعراض على جميع الأشخاص المصابين بالسل، ويعاني العديد من الأشخاص من عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل. إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، يمكن أن يكون مرض السل قاتلا.

اليوم العالمي للسل

اليوم العالمي للسل (TB) هو احتفال سنوي. ويتم الاحتفال به يوم الأحد 24 مارس 2024 لرفع مستوى الوعي حول المرض، وزيادة الجهود للقضاء على المرض، وحشد الدعم للمتضررين من مرض السل.

يستمر اليوم العالمي للسل، الموافق 24 مارس تحت شعار "نعم! يمكننا القضاء على مرض السل”. ومع استمرار الجهود وحملات التوعية، فإن الهدف هو القضاء على أكثر الأمراض فتكا في العالم.

يعتبر يوم 24 مارس 1882 تاريخًا مهمًا في المعركة ضد مرض السل، ففي هذا اليوم اكتشف الدكتور روبرت كوخ البكتيريا المسببة لمرض السل. أدى هذا الإعلان الرائد إلى فهم المرض وتشخيصه وعلاجه بشكل أفضل. لم يكن الأمر كذلك قبل عام 1982، في الذكرى المئوية لاكتشاف الدكتور كوخ، حيث اقترح الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة (IUATLD) الاحتفال بيوم 24 مارس باعتباره اليوم العالمي للسل لرفع مستوى الوعي حول مرض السل وتأثيره العالمي. تم الاحتفال باليوم العالمي الأول للسل رسميًا في عام 1983، ومنذ ذلك الحين أصبح حدثًا سنويًا.

ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير سنوي لمواصلة البحث والاستثمار في استراتيجيات العلاج وطرق الوقاية والتوعية حول مرض السل. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى أن حوالي ربع سكان العالم قد أصيبوا ببكتيريا السل. حوالي 5-10% من الأشخاص المصابين بالسل سوف تظهر عليهم الأعراض في النهاية ويصابون بمرض السل. يتم علاج مرض السل عادةً بالمضادات الحيوية ويمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه. من المهم ممارسة النظافة الجيدة عند السعال، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، وارتداء قناع، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

يهدف اليوم العالمي للسل إلى توحيد الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم في التزامها بالقضاء على وباء السل من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الجيدة لجميع المصابين.

بكتيريا السل السل مرض السل الأمراض الوقاية الأدوية المضادة

مواد متعلقة

وفاة الفنان محمود الشاذلى بطل ليالى الحلمية بعد صراع مع المرض

التهاب الجلد والعضلات.. أبرز المعلومات عن المرض المناعي النادر الذي يصيب الشباب

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة بتقنية HD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟