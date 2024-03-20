الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة الفنان محمود الشاذلى بطل ليالى الحلمية بعد صراع مع المرض

محمود متولي
محمود متولي

رحل عن عالمنا اليوم الفنان محمود الشاذلي إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى رحيله عن عالمنا، والذي كان أحد أبطال المسلسل الشهير ليالي الحلمية، والتي كتبها أسامة أنور عكاشة وأخرجها إسماعيل عبد الحافظ، والتي حققت نجاحا كبيرا بدوره الذي قام به وكان محوّر الأحداث.

وبدأ الراحل الفنان محمود متولي متولي الشاذلي، رحلته في عالم الفن، من خلال  فرقة كفر الشيخ المسرحية، والتي كانت بمثابة انطلاقة له في مسيرته الفنية، وحصل من خلالها على الكثير من الجوائز الهامة، والتي كانت بمثابة تقدير له في عالم الفن.

محطات من حياة الفنان الراحل محمود متولي

يٌجدر الإشارة إلى أنه الفنان محمود الشاذلي، اسمه بالكامل محمود متولي متولي الشاذلي، وهو من مواليد بمحافظة كفر الشيخ، عمل بوزارة الصحة، عرف في الوسط الفني من خلال مشاركاته بفرقة كفر الشيخ المسرحية وحصوله على العديد من الجوائز الإقيليمية وخصوصا مسرحية (الهلافيت)، بدأ حياته في التليفزيون المصري في بداية السبعينيات أشتهر بشخصيات ولاد البلد والطبقة الكادحة كان فى أحسن حالاته فى دور شلباية مسلسل أبواب المدينة يليه دور زعتر فى مسلسل “ليالي الحلمية”.

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وفاة الفنان محمود الشاذلى بطل ليالى الحلمية بعد صراع مع المرض

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