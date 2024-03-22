الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جوردى فيلا يتولى قيادة نيسان فى إفريقيا

جوردي فيلا
جوردي فيلا

◄ فيلا: قطاع السيارات الإفريقي يتمتع بإمكانيات هائلة للنمو والتوسع

 

أعلنت شركة نيسان عن تعيين السيد/جوردي فيلا، نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات في نيسان أوروبا حاليًا، ليتولى منصب رئيس نيسان إفريقيا. السيد/جوني بايفا الذي يشغل حاليًا منصب رئيس نيسان إفريقيا ونائب رئيس قسم المبيعات والتسويق في الهند سيعود للعمل في مجموعة رينو.

يتمتع جوردي فيلا بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال المبيعات والتسويق تولى خلالها العديد من الأدوار القيادية في مقرات نيسان الإقليمية والأسواق المختلفة، في كل من نيسان هولندا ونيسان الدول الإسكندنافية، وتولى أيضًا قيادة المبيعات في نيسان أوروبا. وقبل توليه هذا المنصب، شغل فيلا منصب نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات لنيسان أوروبا، وقبل ذلك كان يقود منطقة آسيا وأوقيانوسيا كنائب رئيس قسم المبيعات والتسويق.

وتعليقًا على توليه منصبه الجديد، قال جوردي فيلا: "تعد إفريقيا سوقًا استراتيجيًا مهمًا لنيسان، خاصة وأنها سوق واسعة ومليئة بالفرص خلال السنوات القادمة. في الوقت نفسه تتمتع نيسان بتواجد قوي وممتد في إفريقيا، ولهذا ستواصل نيسان الاستفادة من تلك الخبرة لتقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا في إفريقيا".

ويغادر بايفا،  شركة نيسان بعد 11 عامًا قضاها في الشركة، والتي شملت أدوارًا استراتيجية في أمريكا الشمالية وأخيرًا في منطقة نيسان إفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا. وتحت قيادته، تم إطلاق العديد من موديلات الجديدة بنجاح بما في ذلك موديلات نيسان  Magnite وPatrol. سيعود بايفا للعمل في مجموعة رينو، حيث عمل لفترة فيها قبل انضمامه إلى نيسان.
أشاد بايفا بإدارة نيسان أفريقيا لتعاملها الاستراتيجي الماهر مع التحديات المختلفة في جميع أنحاء القارة خلال العام الماضي، وأضاف إن القارة تحتل مكانة خاصة للغاية في قلبه وفي استراتيجيات نيسان، حيث تُعتبر الملاذ الأخير لقطاع السيارات عالميًا.

وبهذه المناسبة، قال بايفا: "تتمتع نيسان إفريقيا الآن بهيكل تنظيمي قوي واستراتيجية واضحة لنمو علامة نيسان، وهي مدعومة بباقة واسعة من الموديلات والخدمات التي تناسب دول القارة بالكامل. وتتمتع نيسان بمكانة خاصة للاستفادة من إمكانيات القارة كونها الشركة العالمية الوحيدة التي لديها تواجد مميز وقدرات تصنيعية قوية في إفريقيا من خلال مصانعها التي تمتلكها بالكامل في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالإضافة لعمليات التجميع في غانا ونيجيريا".

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل.. نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل| 18 مليون شخص على "شفا المجاعة" في السودان

بعد زيادة أسعار البنزين.. مصر تدعم المنتجات البترولية بـ119 مليار جنيه

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟