جوردى فيلا يتولى قيادة نيسان فى إفريقيا

◄ فيلا: قطاع السيارات الإفريقي يتمتع بإمكانيات هائلة للنمو والتوسع

أعلنت شركة نيسان عن تعيين السيد/جوردي فيلا، نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات في نيسان أوروبا حاليًا، ليتولى منصب رئيس نيسان إفريقيا. السيد/جوني بايفا الذي يشغل حاليًا منصب رئيس نيسان إفريقيا ونائب رئيس قسم المبيعات والتسويق في الهند سيعود للعمل في مجموعة رينو.

يتمتع جوردي فيلا بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال المبيعات والتسويق تولى خلالها العديد من الأدوار القيادية في مقرات نيسان الإقليمية والأسواق المختلفة، في كل من نيسان هولندا ونيسان الدول الإسكندنافية، وتولى أيضًا قيادة المبيعات في نيسان أوروبا. وقبل توليه هذا المنصب، شغل فيلا منصب نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات لنيسان أوروبا، وقبل ذلك كان يقود منطقة آسيا وأوقيانوسيا كنائب رئيس قسم المبيعات والتسويق.

وتعليقًا على توليه منصبه الجديد، قال جوردي فيلا: "تعد إفريقيا سوقًا استراتيجيًا مهمًا لنيسان، خاصة وأنها سوق واسعة ومليئة بالفرص خلال السنوات القادمة. في الوقت نفسه تتمتع نيسان بتواجد قوي وممتد في إفريقيا، ولهذا ستواصل نيسان الاستفادة من تلك الخبرة لتقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا في إفريقيا".

ويغادر بايفا، شركة نيسان بعد 11 عامًا قضاها في الشركة، والتي شملت أدوارًا استراتيجية في أمريكا الشمالية وأخيرًا في منطقة نيسان إفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا. وتحت قيادته، تم إطلاق العديد من موديلات الجديدة بنجاح بما في ذلك موديلات نيسان Magnite وPatrol. سيعود بايفا للعمل في مجموعة رينو، حيث عمل لفترة فيها قبل انضمامه إلى نيسان.

أشاد بايفا بإدارة نيسان أفريقيا لتعاملها الاستراتيجي الماهر مع التحديات المختلفة في جميع أنحاء القارة خلال العام الماضي، وأضاف إن القارة تحتل مكانة خاصة للغاية في قلبه وفي استراتيجيات نيسان، حيث تُعتبر الملاذ الأخير لقطاع السيارات عالميًا.

وبهذه المناسبة، قال بايفا: "تتمتع نيسان إفريقيا الآن بهيكل تنظيمي قوي واستراتيجية واضحة لنمو علامة نيسان، وهي مدعومة بباقة واسعة من الموديلات والخدمات التي تناسب دول القارة بالكامل. وتتمتع نيسان بمكانة خاصة للاستفادة من إمكانيات القارة كونها الشركة العالمية الوحيدة التي لديها تواجد مميز وقدرات تصنيعية قوية في إفريقيا من خلال مصانعها التي تمتلكها بالكامل في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالإضافة لعمليات التجميع في غانا ونيجيريا".